Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk | Video

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Motosikletli ailenin kasksız, tedbirsiz yolculuğu ‘bu kadarda olmaz’ dedirtti.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği Gaziantep'te trafik yoğunluğu yaşanırken yandan sepetli motosikletiyle kent merkezinde eşi ve 2 çocuğuyla birlikte hiçbir güvenlik önlemi almadan hareket eden aile dikkatlerden kaçmadı.
Korona virüse karşı verilen mücadelede alınan tedbirlerin adete içinden geçen aile kasksız, tedbirsiz hareket etmenin dışında kırmızı ışıktan da geçerek kazaya da davetiye çıkardı.