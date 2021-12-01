Video Yaşam Kaş'ta jandarmadan eş zamanlı 'Narko Kıran' operasyonu: 18 gözaltı | Video
Kaş'ta jandarmadan eş zamanlı 'Narko Kıran' operasyonu: 18 gözaltı | Video

Kaş'ta jandarmadan eş zamanlı 'Narko Kıran' operasyonu: 18 gözaltı | Video

01.12.2021 | 15:18

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Antalya’nın Kaş ilçesinde Jandarma ekipleri, ‘torbacılara’ yönelik eş zamanlı ‘Kaş Narko Kıran’ operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ile ateşli silahlar ele geçirilirken 18 şüpheli yakalandı.

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Kaş ilçesinde 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretine' yönelik olarak Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 şüpheli şahsın, Antalya ili başta olmak üzere çevre İl ve ilçelerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, Antalya İli, Kaş ilçe merkezi ve Mahallelerinde piyasaya sürerek TCK Md.188'de belirtilen 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarını işlediklerine yönelik hukuki ve somut bilgiler alındı. Bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce planlı faaliyete başlanıldı. 3 aylık yapılan çalışmalar neticesinde 30 Kasım Salı günü saat 07.00'den itibaren torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, J.Gn.K.lığı KOM Daire Başkanlığı ATAK Timi ve Jandarma Komando Timleri destekli Antalya İli ve Kaş ilçesinde 20 ayrı adreste eş zamanlı Kaş Narko Kıran operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 300 gram metamfetamin maddesi, 45 gram eroin maddesi, 150 gram esrar maddesi, 35 gram kenevir tohumu, 40 adet sentetik hap, 60 gram bonzai 2 adet tabanca 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 18 şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor.

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