Video Yaşam Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen selin yeni görütüleri ortaya çıktı | Video

Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen selin yeni görütüleri ortaya çıktı | Video

Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen selin yeni görütüleri ortaya çıktı | Video
15.08.2021 | 16:06

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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