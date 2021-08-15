Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen selin yeni görütüleri ortaya çıktı | Video
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.