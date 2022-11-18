Video Yaşam Kastamonu'da 107 kişinin hastanelik olduğu nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kastamonu'da 107 kişinin hastanelik olduğu nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kastamonu'da 107 kişinin hastanelik olduğu nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı | Video

18.11.2022 | 13:34

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Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde tüplü ısıtma sisteminden sızan gaz sebebiyle düğün salonundaki nişan merasimine katılan 107 kişiyi zehirlendi. Tedavileri tamamlanan 106 vatandaş taburcu edilirken, nişan merasimi sırasında vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde meydana gelen gaz kaçağı sebebiyle nişan törenine katılan davetliler bir süre sonra rahatsızlandı. Gazın havalandırma sistemiyle yayılması neticesinde düğüne katılan 107 kişi baygınlık geçirme, halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetler üzerine Devrekani Devlet Hastanesine başvurdu. Burada ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, şikayetlerin artması üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Devrekani ve Kastamonu'daki hastanelere müracaat eden aralarında bebeklerin ve çocukların da olduğu 107 kişiden 106'sının tedavileri tamamlandı. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi. Durumu ağır olan 1 hasta ise Ankara'ya Şehir Hastanesine sevk edildi.

NİŞAN MERASİMİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, nişan merasimi sırasında vatandaşlar tarafından kaydedilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Gelin ve damadın salona girdiği anların kaydedildiği görüntülerde, vatandaşların zehirlenmeden önce dans ettikleri görülüyor.

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