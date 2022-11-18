Kastamonu'da 107 kişinin hastanelik olduğu nişan merasiminin görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde tüplü ısıtma sisteminden sızan gaz sebebiyle düğün salonundaki nişan merasimine katılan 107 kişiyi zehirlendi. Tedavileri tamamlanan 106 vatandaş taburcu edilirken, nişan merasimi sırasında vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.
NİŞAN MERASİMİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, nişan merasimi sırasında vatandaşlar tarafından kaydedilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Gelin ve damadın salona girdiği anların kaydedildiği görüntülerde, vatandaşların zehirlenmeden önce dans ettikleri görülüyor.