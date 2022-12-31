Kastamonu’da 2 gündür yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü | Video

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Kastamonu’da, il merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili 2 gündür etkisini sürdüren yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
2 gündür il merkezinde etkisini sürdüren yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Sis sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle yaşanabilecek kazların önüne geçmek için vatandaşlara hız ve takip mesafesi kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.