Kastamonu’da 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi: 3 tutuklama | Video
Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 bin 944 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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