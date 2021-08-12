Video Yaşam Kastamonu'da acı bekleyiş: "Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah’ım yardım et" | Video

Kastamonu'da acı bekleyiş: "Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah’ım yardım et" | Video

Kastamonu'da acı bekleyiş:
12.08.2021 | 09:01

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu geceyi geçiren vatandaşların, acı bekleyişleri de hala sürüyor. Yıkılan binalarda ekiplerin arama çalışmasını gözüyaşlı takip eden aileler, yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı'nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de helikopterler ile bölgede inceleme yapıyor. Sel sebebiyle çok büyük hasar alan binalar yıkılırken, arama kurtarma ekiplerinin de hummalı çalışması sürüyor.

Sokakların göle döndüğü Bozkurt'ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar, yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar ise haber alamadıkları yakınlarının yaşadığı binalarda saatlerdir nöbet tutuyor.

"ÇOCUKLARIM YOK, TORUNLARIM YOK, GELİNİM YOK, OĞLUM YOK"
Dünden bu yana oğlundan, gelininden ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Ayşe Kalabalık (67), "Yıkılan binada yaşıyorlardır. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok. Ben kaçtım, onlar kaçamamış. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah'ım yardım et, Yarabbi" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY HİÇ GÖRMEDİK"
30 yılı aşkındır Bozkurt'ta yaşadığını söyleyen Kalabalık, "Böyle bir şey hiç görmedik. Ben böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum. 67 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm" diye konuştu.

"SOKAKLARDAYIZ"
Yeğeninden ve yeğeninin 2 çocuğundan saatlerdir haber alamadıklarını ifade eden Sultan Ergün ise "Ablamın kızı ve iki çocuğuna dünden bu yana ulaşamadık. Onlardan haber alamıyoruz, tek derdimiz onlar. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Onlardan haber alamadık. Sabahı ettik, sokaklardayız bu gece. Uyku uyuyamıyoruz. Herkese yalvarıyoruz. 'Kepçeyle gidelim, evi gösterelim' dedik. 'O sokakta arama kurtarma botları var' diyorlar ama bir şey yok. Hala bekliyoruz" diye konuştu.

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