Kastamonu'da ahşap kapı boya fabrikası alevlere teslim oldu | Video 03.08.2023 | 08:45 Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ahşap kapı boyama fabrikasında yangın çıktı. Atölyeyi saran yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap kapı boyama alanında faaliyet gösteren bir tesiste bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın atölyeyi sardı. Yangın atölyenin bahçesinde bulunan ahşap malzemelere de sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.