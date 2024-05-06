Kastamonu'da alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev küle döndü | Video
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.
Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı da köye gelerek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.
Ekipler, yangının diğer evlere sıçramadan söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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