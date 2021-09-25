Video Yaşam Kastamonu'da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü

Kastamonu'da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü

Kastamonu'da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü
25.09.2021 | 09:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kastamonu’da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü 03:07
Kastamonu'da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü 25.09.2021 | 09:28
Şanlıurfa’da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 01:53
Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 25.09.2021 | 09:30
İstanbul Boğazı’nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 01:45
İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 25.09.2021 | 08:54
İngiltere’de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti | Video 04:07
İngiltere’de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti | Video 24.09.2021 | 17:42
İstanbul Sultanbeyli’de fabrika yangını 00:54
İstanbul Sultanbeyli'de fabrika yangını 24.09.2021 | 17:30
Antalya’da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza | Video 00:27
Antalya'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza | Video 24.09.2021 | 16:25
Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video 00:52
Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video 24.09.2021 | 16:25
Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video 00:14
Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video 24.09.2021 | 16:23
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video 01:44
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video 24.09.2021 | 15:55
Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 01:52
Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 24.09.2021 | 15:34
Adıyaman’da vahşet! Bebeği canlı canlı mezara gömdü | Video 03:43
Adıyaman'da vahşet! Bebeği canlı canlı mezara gömdü | Video 24.09.2021 | 15:34
İstanbul Sancaktepe’de korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı 01:49
İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı 24.09.2021 | 15:07
İstanbul Sarıyer’de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada 02:11
İstanbul Sarıyer'de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada 24.09.2021 | 15:07
İstanbul Fatih’te çelik kapı taşıyan kamyon köprü altında sıkıştı 02:11
İstanbul Fatih'te çelik kapı taşıyan kamyon köprü altında sıkıştı 24.09.2021 | 15:07
Mardin’de takla atan araç alev aldı: 2 ölü 01:18
Mardin'de takla atan araç alev aldı: 2 ölü 24.09.2021 | 11:23
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi. İbrahim Tatlıses’in kızı ilk kez babasını izledi | Video 00:50
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi. İbrahim Tatlıses'in kızı ilk kez babasını izledi | Video 24.09.2021 | 14:50
Şişli’de korkutan çatı yangını | Video 03:42
Şişli’de korkutan çatı yangını | Video 24.09.2021 | 14:36
Tıbbi maskeli hırsızlar 50 bin liralık akıllı telefonu böyle çaldı | Video 03:30
Tıbbi maskeli hırsızlar 50 bin liralık akıllı telefonu böyle çaldı | Video 24.09.2021 | 14:10
Artvin’de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 03:59
Artvin’de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı | Video 24.09.2021 | 13:32
Bana teşkilatın numarasını verin sözleriyle gündem olan kuryeye beraat | Video 01:22
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye beraat | Video 24.09.2021 | 13:32

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, köye inen ayı, 2 evin ağılına girerek 25 koyunu öldürdü, 2 konuyu da yaraladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Yalçın köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Hasan Yıldırım, sabah 08.30 sıralarında arkadaşlarının koyunlarını otlatmak için ağıla geldiğinde, ağılın çatısının parçalandığını fark etti. Ağıla giren Yıldırım, koyunlardan birinin ayı saldırısı sonucu öldüğünü, ikisinin de yaralandığını gördü. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Erdal Akyol'un da ağılındaki 24 koyunun ayı saldırısında öldüğü fark edildi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri köy ve civarında keşif yaptı.


'NESLİ TÜKENDİĞİ İÇİN AYIYA ZARAR VERMİYORUZ'
24 koyununun öldüğünü belirten Erdal Akyol, "Çiftçilikle uğraşıyorum, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla, koyunlarımız var. Ağılımızın içine ayı girdi. 24 hayvanımızı telef etti. Buna bir önlem alınmasını, yetkililer ve milli parklar tarafından bize yardım edilmesini istiyoruz. Bizim geçim kaynağımız bu iş. Ayılar tarafından hayvanlarımıza zarar veriliyor ama cezası olduğu ve nesli tükendiği için biz ayıya zarar vermiyoruz. Durumu jandarmaya bildirdik, jandarma yardımcı olmaya çalışsa bile hayvanlarımızın küpesi olmadığı için 'yardım çıkmaz' dediler. Diğer bir arkadaşımızın da başına aynı olay geldi. Bu kez küpesi var ama 'sigortası ödenmemiş' dediler. 24 hayvanım telef edildi ve mağduruz" diye konuştu.


'ÇATIYI PARÇALAYARAK AĞILA GİRMİŞ'
Arkadaşının işi olduğu için koyunlarını otlatmak için ağıla geldiğini söyleyen İsmail Şakar, "Köyde çobanlık yapıyorum. Sabah 08.30'da arkadaşımın hayvanlarını çıkarmak için geldim ve kötü manzara ile karşılaştım. Ağılın üstü komple parçalanmış. Ayı ağıla giriyor 1 hayvanı telef ediyor, 2 hayvanı da yaralıyor. Korkudan içeriye zor girerek, hayvanları dışarı çıkarttım" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA