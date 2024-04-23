Kastamonu'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi | Video 23.04.2024 | 08:16 Kastamonu'nun Cide ilçesinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Şen Köyü Sarıçam Mahallesi'nde Murat Sözen ile Asım Sözen kardeşlere ait evlerde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evlerin ahşap olması sebebiyle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen Cide ve Şenpazar Belediyelerine ait itfaiye ile Cide Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda çıkan yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangın yerinde jandarma ekipleri ise incelemelerde bulundu.