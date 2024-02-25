Kastamonu'da dehşet veren olay: 10 köpeği uyuşturup araziye attılar | Video
Kastamonu'nun Cide ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpek, boş araziye atıldı. Ölüme terk edilen köpekler, hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı.
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