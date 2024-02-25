Kastamonu'da dehşet veren olay: 10 köpeği uyuşturup araziye attılar | Video 25.02.2024 | 12:26 Kastamonu'nun Cide ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpek, boş araziye atıldı. Ölüme terk edilen köpekler, hayvan barınağına götürülerek tedavi altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Cide ilçesi Kemerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uyuşturulan 10 köpek, bölgedeki boş araziye atıldı. Köpekleri gören bir vatandaş, durumu Cide Belediyesi'ne bildirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Cide Belediyesi Hayvan Hakları ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler tarafından köpekler, ölüme terk edilmiş halde bulundu. Nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen köpekler, yapılan incelemelerin ardından Cide Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için inceleme başlattı.