Video Yaşam Kastamonu’da depremde panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor | Video
Kastamonu’da depremde panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor | Video

Kastamonu’da depremde panik yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor | Video

02.04.2023 | 08:42

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşlar, geceyi sokakta geçiriyor.

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi merkez üslü 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından, il merkezinde panik yaşayan vatandaşlar, soluğu dışarıda aldı. Yaşadıkları panik sebebiyle evlerine Cumhuriyet Meydanı ve Nasrullah Meydanında yere serdikleri battaniye üzerinde yatan aileler, geceyi sokakta geçireceklerini söyledi. Depremin ardından ailesiyle birlikte sokakta kalan bir vatandaş, "Deprem oldu, çok korktuk. Bizde çocuklarla meydana geldik. Gece burada kalacağız. Bu geceyi meydanda geçireceğiz" dedi.

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