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OTOMATİK OYNAT
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Marmara Denizi'nde uluslararası yelken yarışları 2. gününde | Video 03.09.2022 | 18:43
03:24
Kastamonu’da dolu yağışı etkili oldu | Video 03.09.2022 | 18:04
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Domaniç’te trafik kazası: 2'si çocuk, 6 yaralı | Video 03.09.2022 | 15:06
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Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı | Video 03.09.2022 | 12:47
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Saksılara ekilmiş halde buldular… Yakalandı ve tutuklandı | Video 03.09.2022 | 14:03
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Çıkan yangında bitişik iki ev yanarak kullanılmaz hale geldi | Video 03.09.2022 | 14:12
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13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 03.09.2022 | 12:30
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Oto aksesuarlarını çaldılar… Çocuk hırsızlar yakalandı | Video 03.09.2022 | 11:39
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Kaçak göçmen başına ceza yediler! 6 kişiye 308 bin 880 lira ceza… | Video 03.09.2022 | 11:21
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Sinem'i en son o görmüştü; kanında uyuşturucu çıktı | Video 03.09.2022 | 11:25
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Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 03.09.2022 | 11:21
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Adana'da 13 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 03.09.2022 | 10:36
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Jandarma operasyonunda binlerce litre sahte motor yağı ele geçirildi | Video 03.09.2022 | 10:17
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Avcılar’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın detayları ortaya çıktı | Video 03.09.2022 | 10:08
Kastamonu’da il merkezinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.