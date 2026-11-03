Kastamonu'da feci kaza! Virajı alamayan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video
03 Kasım 2026 13:33
Kastamonu'da virajı alamayan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu-Karabük kara yolu üzerinde Kanlıgöl köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K. yönetimindeki 57 ABU 026 plakalı otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ile Abdülkadir K. ve Nazmiye K. otomobilde sıkışarak yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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