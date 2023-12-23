Video Yaşam Kastamonu'da fırtına çatıları uçurdu
Kastamonu'da fırtına çatıları uçurdu

Kastamonu'da fırtına çatıları uçurdu

23.12.2023 | 18:22

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle iki binanın çatısı uçtu.

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