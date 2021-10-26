Kastamonu'da freni boşalan kamyon yan yatarak devrildi

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OTOMATİK OYNAT
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda freni boşalan kamyon devrildi. Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Kaleyakası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tosya ilçesine küspe taşıyan Yüksel Türkmen idaresindeki 19 TE 910 plakalı kamyon, freni boşalması neticesinde kontrolden çıktı. Freni boşalan kamyonun önündeki araçlara çarpmasını ve olası bir faciayı önlemek isteyen sürücü Yüksel Türkmen, ani manevralar yaparak kamyonu yan yatırdı. Kazada kamyonda sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Türkmen, Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
"BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTULMUŞ OLDUM"
Olası bir faciayı önlendiğini belirten Türkmen, "Kaza esnasında aklım başımdaydı ama bir anda bilemedim ne olduğunu, tek tesellim kimseye çarpmamam ve önüme kimsenin çıkmaması. Kamyonu kendim yatırdım, Allah tarafından yatırıldı kamyon. Yoksa şehir içine inecektim, insanlara çarpabilirdim, belki de daha büyük bir felaketten kurtulmuş oldum" diye konuştu.