Video Yaşam Kastamonu'da gece yarısı dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı | Video
Kastamonu'da gece yarısı dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı | Video

Kastamonu'da gece yarısı dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı | Video

17.05.2023 | 08:27

Kastamonu'da husumetlisi tarafından kalbinden bıçaklanan bir vatandaş ağır yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Kastamonu Kuzeykent Mahallesi'ndeki Mutlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan U.B ile A.C.A arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.C.A., kalbinden bıçakladığı U.B.'yi ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs U.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan U.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi A.C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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