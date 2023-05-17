Kastamonu'da gece yarısı dehşet: Husumetlisini kalbinden bıçakladı | Video
Kastamonu'da husumetlisi tarafından kalbinden bıçaklanan bir vatandaş ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı şahıs U.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan U.B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi A.C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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