Kastamonu'da husumetli iki grup taş ve sopalarla birbirine girdi | Video

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde aralarında husumet olan iki grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan kavgada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, İnebolu Çatalkaya Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları ve arazi anlaşmazlığı yaşadıkları iddia edilen iki grup arasında yaşanan tartışma sonrasında taraflardan biri araçlarına binerek ellerine aldıkları sopalar ile sanayi sitesi önüne geldi. Sanayi sitesi önünde araçlarından inen eli sopalı kadın ve erkeklerin olduğu kalabalık grup, iş yeri önünde otomobillerinin başında bekleyen 5 kişilik gruba saldırdı. Taş ve sopalar ile birbirine saldıran iki grubun kavgasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sanayi sitesi önünde araçları başında bekleyen bir gruba, olay yerine araçları ile gelen elleri sopalı bir baka grup saldırıyor. Görüntülerin devamında yaklaşık 2 dakika süren kavgada her iki gruptan da yaralananlara yakınları müdahale ediyor. Sona eren kavganın ardından taraflar birbirinden uzaklaşıyor.