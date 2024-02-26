Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kazada sürücü Niyazi A. ile diğer araçta bulunan Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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