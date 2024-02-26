Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 26.02.2024 | 15:09 Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Çayırcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, ana yolda çıktığı sırada Niyazi A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.Çarpmanın etkisi ile savrulan Niyazi A. yönetimindeki otomobil, park halindeki marka minibüse çarparken, Tofaş marka otomobil ise ağaca çarparak durabildi.Kazada sürücü Niyazi A. ile diğer araçta bulunan Mükerrem G. ve Namık G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.