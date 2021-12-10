Video Yaşam Kastamonu'da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video
Kastamonu'da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video

Kastamonu'da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video

10.12.2021 | 15:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kastamonu’da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video 00:11
Kastamonu'da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video 10.12.2021 | 15:11
Müge Anlı’da yürekleri yakan olay! 18 yaşındaki Meliha Özsu’nun katili kim? Ceyhan Nehri kıyısında cesedi... 03:43
Müge Anlı'da yürekleri yakan olay! 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun katili kim? Ceyhan Nehri kıyısında cesedi... 10.12.2021 | 15:35
Şanlıurfa’da liselilerin okul bahçesinde tekme-tokat kavgası kamerada | Video 02:14
Şanlıurfa'da liselilerin okul bahçesinde tekme-tokat kavgası kamerada | Video 10.12.2021 | 15:23
Trafik dubalı saldırıya maruz kalan o köpek emin ellerde | Video 00:30
Trafik dubalı saldırıya maruz kalan o köpek emin ellerde | Video 10.12.2021 | 15:25
Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 04:17
Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 10.12.2021 | 15:25
Konya’da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu | Video 04:04
Konya'da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu | Video 10.12.2021 | 15:25
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde böyle çaldılar | Video 03:11
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde böyle çaldılar | Video 10.12.2021 | 15:25
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde çaldılar! O anlar kamerada | Video 03:11
Başakşehir’de 400 bin TL’lik otomobili saniyeler içinde çaldılar! O anlar kamerada | Video 10.12.2021 | 15:12
’Datça’da köy yoktur’ kararı mahkemelik oldu | Video 02:59
'Datça'da köy yoktur' kararı mahkemelik oldu | Video 10.12.2021 | 15:08
Kahraman şehitler anısına hazırlanan duygusal klipte şehit polisin kızı da yer aldı | Video 03:06
Kahraman şehitler anısına hazırlanan duygusal klipte şehit polisin kızı da yer aldı | Video 10.12.2021 | 14:51
Konya’da limanı mesken tutan göç etmeyen leyleği balıkçılar küçük balıklarla besliyor | Video 06:58
Konya'da limanı mesken tutan göç etmeyen leyleği balıkçılar küçük balıklarla besliyor | Video 10.12.2021 | 14:23
Kayseri’de pes dedirten hırsızlık! Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 04:17
Kayseri'de pes dedirten hırsızlık! Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 10.12.2021 | 14:14
Nefes borusu tıkanan bebeği itfaiyeciler kurtardı | Video 01:56
Nefes borusu tıkanan bebeği itfaiyeciler kurtardı | Video 10.12.2021 | 14:21
Hatay’da sahte içki operasyonu | Video 00:35
Hatay’da sahte içki operasyonu | Video 10.12.2021 | 14:00
Afyonkarahisar’da 12 hayvanın ölümünde zehirlenmeden şüpheleniliyor! | Video 01:00
Afyonkarahisar'da 12 hayvanın ölümünde zehirlenmeden şüpheleniliyor! | Video 10.12.2021 | 12:16
Hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı! Feci kaza kask kamerasında | Video 01:18
Hafriyat kamyonunu geçmek isterken kaza yaptı! Feci kaza kask kamerasında | Video 10.12.2021 | 13:17
Esenyurt’ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı | Video 00:22
Esenyurt'ta taksicilerden Afrikalı kişiye meydan dayağı | Video 10.12.2021 | 13:17
Doğada nadir görülen Reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı | Video 03:53
Doğada nadir görülen Reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı | Video 10.12.2021 | 12:10
Tekirdağ’da şiddetli lodos! Dev dalgalar sahili dövdü | Video 02:30
Tekirdağ’da şiddetli lodos! Dev dalgalar sahili dövdü | Video 10.12.2021 | 12:10
Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı | Video 04:04
Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı | Video 10.12.2021 | 12:03

Kastamonu'daİ KOM ekipleri tarafından 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonda , 42 kilogram çeşitli marka ve paketlerde nargile melası, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 bin 600 adet boş makaron ve 30 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve tütün yan ürünlerinin satışı engellenerek devletin vergi kaybı yaşamasının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, il merkezinde bulunan 1 işyeri, 1 ev ve 2 ayrı depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 42 kilogram muhtelif marka ve paketlerde nargile melası, 10 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 bin 600 adet boş makaron ve 30 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA