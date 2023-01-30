Video Yaşam Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor | Video
Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor | Video

Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor | Video

30.01.2023 | 21:35

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yüksek kesimlerde akşam saatleri itibari ile kar yağışı etkili olmaya başladı.

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