Video Yaşam Kastamonu'da polislerden özel öğretmenlere duygulandıran ‘Öğretmenler Günü’ sürprizi
Kastamonu'da polislerden özel öğretmenlere duygulandıran ‘Öğretmenler Günü’ sürprizi

Kastamonu'da polislerden özel öğretmenlere duygulandıran ‘Öğretmenler Günü’ sürprizi

22.11.2024 | 11:02

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, il merkezinde özel bireylerin eğitim aldığı okulları ziyaret ederek öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Kutlamada pasta kesilerek öğrencilere hediyeler verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Küçük Muhammed Talha’ya çarpan sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı 02:44
Küçük Muhammed Talha'ya çarpan sürücü ehliyetsiz çocuk çıktı 22.11.2024 | 11:58
Restorandaki odun sobası faciası: Görüntüler dehşete düşürdü! 00:52
Restorandaki odun sobası faciası: Görüntüler dehşete düşürdü! 22.11.2024 | 11:18
Silah ve mermilerle yakaladılar... 00:51
Silah ve mermilerle yakaladılar... 22.11.2024 | 11:08
Kastamonu’da polislerden özel öğretmenlere duygulandıran ‘Öğretmenler Günü’ sürprizi 00:50
Kastamonu'da polislerden özel öğretmenlere duygulandıran ‘Öğretmenler Günü’ sürprizi 22.11.2024 | 11:02
Afyonkarahisar’da bir kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı 00:47
Afyonkarahisar'da bir kişinin öldüğü yangının görüntüleri ortaya çıktı 22.11.2024 | 10:50
Edirne’de kaçak göçmen operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar 03:31
Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar 22.11.2024 | 10:49
İzmir’de düşük ayarlı altınla 12 kuyumcuyu dolandırdılar! 01:01
İzmir'de düşük ayarlı altınla 12 kuyumcuyu dolandırdılar! 22.11.2024 | 10:49
İstanbul’da uyuşturucu satıcısı suçüstü böyle yakalandı 00:32
İstanbul'da uyuşturucu satıcısı suçüstü böyle yakalandı 22.11.2024 | 09:38
Sivas’ta dershanenin çatısında yangın: 1 ölü 02:06
Sivas’ta dershanenin çatısında yangın: 1 ölü 22.11.2024 | 08:57
Sivas’ta dershane çatısında yangın... Öğretmen ölü olarak bulundu! 01:36
Sivas'ta dershane çatısında yangın... Öğretmen ölü olarak bulundu! 22.11.2024 | 08:20
Ankara’da otobüs şoförüne bıçaklı tehdit kamerada! 02:19
Ankara'da otobüs şoförüne bıçaklı tehdit kamerada! 22.11.2024 | 08:17
İstanbul’da terör örgütlerine operasyon: 7 şüpheli yakalandı | Video 01:20
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 7 şüpheli yakalandı | Video 21.11.2024 | 15:00
Sörf tutkunları lodosu fırsata çevirdi | Video 05:58
Sörf tutkunları lodosu fırsata çevirdi | Video 21.11.2024 | 14:37
Çanakkale’de bulunan patlamamış 50 top mermisini uzman ekipler inceleyecek | Video 01:49
Çanakkale'de bulunan patlamamış 50 top mermisini uzman ekipler inceleyecek | Video 21.11.2024 | 14:37
Vurduğu ördeği almak için baraja giren şahıs ölüme yürüdü | Video 00:36
Vurduğu ördeği almak için baraja giren şahıs ölüme yürüdü | Video 21.11.2024 | 14:36
Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet! O anlar kamerada | Video 01:12
Antrenörden futbolcusuna küfür ve şiddet! O anlar kamerada | Video 21.11.2024 | 14:36
İnşaat işçileri taşlarla birbirilerine böyle saldırdı | Video 01:17
İnşaat işçileri taşlarla birbirilerine böyle saldırdı | Video 21.11.2024 | 12:51
Kazada yola savrulan motosikletteki 2 kişi, otomobilin altında kaldı | Video 00:59
Kazada yola savrulan motosikletteki 2 kişi, otomobilin altında kaldı | Video 21.11.2024 | 12:50
Ayakkabı hırsızları, aradıkları ayakkabıyı görünce böyle sevindi | Video 00:44
Ayakkabı hırsızları, aradıkları ayakkabıyı görünce böyle sevindi | Video 21.11.2024 | 12:50
İstanbul Havalimanı’nda altın kaçakçılarına operasyon: 7 kişi tutuklandı | Video 01:13
İstanbul Havalimanı'nda altın kaçakçılarına operasyon: 7 kişi tutuklandı | Video 21.11.2024 | 12:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA