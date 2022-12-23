Kastamonu'da sis manzarası böyle görüntülendi | Video

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde etkili olan sis ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sisle kaplanan ilçe havadan görüntülendi.

"Ilgaz, sen Anadolu'nun yüce bir dağısın" dizeleriyle türkülere konu olan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Kastamonu'nu İhsangazi ilçesi sisle kaplandı. İlçe merkezinde ortaya çıkan ve etkili olan sisle birlikte görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Etkili olan sis ilçede kartpostallık manzaralar da ortaya çıkarttı. İlçeyi kaplayan sis, 'dron' ile havadan görüntülendi.