Video Yaşam Kastamonu'da telefon dolandırıcılarına polis tokadı!
Kastamonu'da telefon dolandırıcılarına polis tokadı!

Kastamonu'da telefon dolandırıcılarına polis tokadı!

15.11.2021 | 14:21

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Kastamonu merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. 4 şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da çok sayıda kişi kendilerini kamu görevlisi, asker ve polis olarak tanıtan kişi veya kişiler tarafından dolandırıldıkları yönünde şikayette bulundu. Dolandırılan mağdur sayısının artması üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mağdurların ifadeleri sonrasında soruşturma daha da genişletildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında daha önce kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik Kastamonu merkezde, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep ve Adıyaman illerinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda T.Y, H.H, A.A, M.K, S.G, R.S, O.K, E.Y, M.E.C, B.M.E, G.K, O.G.A, S.S ve M.Y adlı 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, dolandırıcılık olayında kullanıldığı tespit edilen çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli sorgulanmak üzere Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarında adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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