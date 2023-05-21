Video Yaşam Kastamonu'da yıldırım düşme anı kamerada | Video
Kastamonu'da yıldırım düşme anı kamerada | Video

Kastamonu'da yıldırım düşme anı kamerada | Video

21.05.2023 | 08:40

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kuvvetli sağanak sırasında bir depoya düşen yıldırım cep telefonu ile görüntülendi. İlçede etkili olan sağanak yağış ise hayatını olumsuz etkiledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak sebebi ile cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, Kastamonu-Tosya karayolu ise heyelan sebebiyle kapandı. Tosya Belediyesi, Karayolları ekipleri kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan, ilçede etkili olan sağanak yağış sırasında bir depoya yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde vatandaşın yağışı çektiği sırada yıldırımın düştüğü görülüyor. Yıldırımın düştüğü sırada vatandaş büyük panik yaşıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kastamonu’da yıldırım düşme anı kamerada | Video 02:49
Kastamonu'da yıldırım düşme anı kamerada | Video 21.05.2023 | 08:40
Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video 01:40
Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video 21.05.2023 | 08:48
Suya kapılan güvercini böyle kurtardı | Video 05:46
Suya kapılan güvercini böyle kurtardı | Video 21.05.2023 | 08:38
Batman çayında mahsur kalan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video 00:12
Batman çayında mahsur kalan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video 20.05.2023 | 14:18
İzmir’de korkunç cinayet! 15 yaşındaki çocuk, arkadaşı ile birlikte babaannesini öldürdü | Video 00:36
İzmir'de korkunç cinayet! 15 yaşındaki çocuk, arkadaşı ile birlikte babaannesini öldürdü | Video 20.05.2023 | 13:26
Oğlundan haber alamayan anne eve gelince acı haberi aldı | Video 00:53
Oğlundan haber alamayan anne eve gelince acı haberi aldı | Video 20.05.2023 | 13:17
Yayalara çarpmamak için fren yaptı, devrilerek yolda sürüklendi | Video 01:02
Yayalara çarpmamak için fren yaptı, devrilerek yolda sürüklendi | Video 20.05.2023 | 13:13
74 yaşındaki kadının tırın altında kaldığı feci kaza kamerada | Video 01:41
74 yaşındaki kadının tırın altında kaldığı feci kaza kamerada | Video 20.05.2023 | 13:02
Sultangazi’de koşarak yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı | Video 01:14
Sultangazi'de koşarak yola fırlayan çocuğa hafif ticari araç çarptı | Video 20.05.2023 | 11:30
Kuryelerin kavgasında mermi yağdı! O anlar kamerada | Video 06:56
Kuryelerin kavgasında mermi yağdı! O anlar kamerada | Video 20.05.2023 | 11:22
İstanbul’da kafeteryada dehşet anları kamerada! Kurşun yağmuruna tutuldular... | Video 00:55
İstanbul’da kafeteryada dehşet anları kamerada! Kurşun yağmuruna tutuldular... | Video 20.05.2023 | 11:25
İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce dövdüler sonra bıçakladılar! | Video 01:01
İstanbul’da trafik kavgası kamerada: Önce dövdüler sonra bıçakladılar! | Video 20.05.2023 | 11:24
Gece kaza yaptı, sabah fark edildi: 1 ölü | Video 01:49
Gece kaza yaptı, sabah fark edildi: 1 ölü | Video 20.05.2023 | 11:10
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Tır, anneanne ve torununu böyle hayattan koparmış! | Video 01:19
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Tır, anneanne ve torununu böyle hayattan koparmış! | Video 20.05.2023 | 10:51
Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş! | Video 00:56
Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş! | Video 20.05.2023 | 10:43
Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı | Video 01:28
Telefon dolandırıcıları 5 kadından 10 milyon vurgun yaptı | Video 20.05.2023 | 10:38
Düğünde meydan kavgası, masa ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video 00:27
Düğünde meydan kavgası, masa ve sandalyeler havada böyle uçuştu | Video 20.05.2023 | 10:22
3 binden fazla sentetik hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 01:37
3 binden fazla sentetik hap ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 20.05.2023 | 10:13
Ümraniye’de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 00:35
Ümraniye'de trafikte yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 20.05.2023 | 10:14
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yol kenarında duran tıra çarptı: 3 yaralı | Video 02:47
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü yol kenarında duran tıra çarptı: 3 yaralı | Video 20.05.2023 | 09:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA