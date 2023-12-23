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Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda kaldı

Kastamonu'da yoğun kar yağışı: Araçlar yolda kaldı

23.12.2023 | 23:03

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kara yolları beyaza büründü. Yaz lastiği ile yola çıkan onlarca araç ise yolda mahsur kaldı.

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