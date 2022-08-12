Video Yaşam Kastamonu’daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti... Afetin izlerini nasıl silindi? | Video
Kastamonu’daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti... Afetin izlerini nasıl silindi? | Video

Kastamonu’daki sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti... Afetin izlerini nasıl silindi? | Video

12.08.2022 | 09:30

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki 65 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin üzerinden 1 yıl geçti.. Peki afetin izleri nasıl silindi? İşte ayrıntılar..

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