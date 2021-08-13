Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda çalışmalar sürüyor | Video
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazında çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan binanın bulunduğu alana gelerek, yetkililerden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.