‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı | Video
Kastamonu Araç İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şüpheli Karabük’te yakalandı.
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