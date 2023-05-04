Video Yaşam ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı | Video
‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı | Video

‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı | Video

04.05.2023 | 11:40

Kastamonu Araç İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan şüpheli Karabük’te yakalandı.

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'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan T.T. isimli şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ve araştırmaların ardından şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yürümekte zorluk çeken ve bastonla yürüyen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

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