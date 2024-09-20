“Kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapisle aranan şahıs Maltepe’de yakalandı | Video
Maltepe’de tavırlarından şüphelenilerek durdurulan şahsın “kasten öldürme” suçundan 25 yıl 9 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şişli’de ise park halindeki elektrikli bisikletin çalınmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheliden birinin “hırsızlık” suçundan 11 yıl 18 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
17 Eylül 2024 tarihinde Maltepe Yalı Mahallesinde asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda tavırlarından şüphelenilen bir şahıs durdurulmak istendi. Şüpheli E.T., kaçmaya çalışması sonucunda görevlilerce yakalandı. E.T. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamalarda "Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl 9 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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