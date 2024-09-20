Video Yaşam “Kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapisle aranan şahıs Maltepe’de yakalandı | Video
“Kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapisle aranan şahıs Maltepe’de yakalandı | Video

“Kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapisle aranan şahıs Maltepe’de yakalandı | Video

20.09.2024 | 11:06

Maltepe’de tavırlarından şüphelenilerek durdurulan şahsın “kasten öldürme” suçundan 25 yıl 9 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şişli’de ise park halindeki elektrikli bisikletin çalınmasına ilişkin yakalanan 2 şüpheliden birinin “hırsızlık” suçundan 11 yıl 18 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 14 Eylül 2024 tarihinde Şişli İnönü Mahallesinde park halinde bulunan elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Olay yerini gösteren güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Şüpheli V.U. ve D.A. isimli şüpheli şahıslar aynı gün yakalandı, çalınan elektrikli bisiklet ise sahibine teslim edildi. Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada V.U. isimli şahsın 31 adet, D.A. isimli şahsın çeşitli suçlardan 12 adet suç kayıtları olduğu, D.A isimli şahsın "Hırsızlık" suçundan 11 yıl 18 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

17 Eylül 2024 tarihinde Maltepe Yalı Mahallesinde asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan uygulamalarda tavırlarından şüphelenilen bir şahıs durdurulmak istendi. Şüpheli E.T., kaçmaya çalışması sonucunda görevlilerce yakalandı. E.T. isimli şahsa yönelik yapılan sorgulamalarda "Kasten Öldürme" suçundan 25 yıl 9 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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