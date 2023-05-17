Katil arkadaşı çıktı, “araç koltuğu” tartışmasında cinayeti işlemiş! | Video
Adana’da hurma bahçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan şahsı, arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı tutuklanırken arkadaşını kendisine “koltuklarımı çaldın” diye iftira attığı için öldürdüğünü söyledi öne sürüldü.
MAKTULÜ KENDİ ARACINDA ÖLDÜRMÜŞ
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra Baysal'ın son olarak Hazar Ç. ile görüştüğünü tespit etti. Hazar Ç. olay günü ilk olarak arkadaşı Sercan Ö. (39) ile irtibat kurduğu ardından Baysal'ı cep telefonuyla arayarak Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir bahçeye çağırdığı, daha sonra şüphelilerin Baysal'ın geldiği hafif ticari araca bindiği, cinayetin de bu araçta işlendiği ortaya çıktı. İki şüphelinin daha sonra Baysal'ın cesedini aynı araçla yakındaki başka bir bahçeye götürdükleri, burada saklamak için üzerine çalı attıkları tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu adresi belirlenen Hazar Ç., polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
"BOĞAZINA SARILDIM"
Gözaltına alınan şüpheli Hazar Ç. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan şüphelinin ifadesinde "Arabasının arka koltukları çalınmış. Etrafına benim çaldığımı söylüyormuş. Bunu sormak için yanıma çağırdım. Arabasına bindim. 'Benim arabam mı var, koltukları çalayım? Benim çaldığımı kim söyledi?' dedim. Konuşması için zorladım. Bana küfretti. Biraz düşündüm ve sonra boğazına sarıldım" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.
Öteyandan diğer şüpheli Sercan Ö'nün yakalanması için polisin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.
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