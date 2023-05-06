Video Yaşam Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video
Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video

Katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı | Video

06.05.2023 | 14:45

İSTANBUL'da 6 yıl önce Mehmet Çimiç'i silahla ateş ederek  öldürüp kaçan zanlı İlker Atar, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte kimlik ile yakalanarak gözaltına alındı. Atar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

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Olay, 22017 yılında İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre İlker Atar Mehmet Çimiç'i silah ile ateş edip öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Zanlının Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olduğu ihbarı alan Çorlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Atar'ı bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Zanlının kaldığı eve baskın düzenleyen cinayet masası ekipleri Atar'ı üzerinden çıkan sahte kimlik ile yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının polise yakalanmamak için sürekli kıyafet ve saç sakal bırakıp kendini gizlediği belirtildi. Katil zanlısı Atar, yapılan işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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