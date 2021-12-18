Katiline kapıyı böyle açmış... Kuyumcu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

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Mardin’in Artuklu ilçesinde bir kuyumcuyu dükkanında silahla vurarak öldüren çarşaflı saldırganın, dükkana girdiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Artuklu ilçesi 1. Cadde'de Suriye uyruklu 35 yaşındaki kuyumcu İbrahim Amşe, kuyumcu dükkanında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, zanlı olay yerinden kaçmıştı.
Olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Çarşaf giymiş cinayet zanlısının dükkanın önüne geldiği ve saldırı için hazırlığını yaptığı anlar kameraya yansıdı.
Cinayet sebebi henüz bilinmezken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.