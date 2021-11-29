Video Yaşam Kavaklı Stadı'nın aydınlatma direği böyle devrildi | Video
Kavaklı Stadı'nın aydınlatma direği böyle devrildi | Video

Kavaklı Stadı'nın aydınlatma direği böyle devrildi | Video

29.11.2021 | 15:09

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İstanbul'da kuvvetli fırtına etkili olmaya devam ediyor. Beylikdüzü'nde bulunan Kavaklı Stadı'nın aydınlatma direği, İstanbul'u etkisi altına alan fırtınaya dayanamadı ve devrildi. O anlar kameraya böyle yansıdı.

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