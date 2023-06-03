Kavga anları saniye saniye kaydedilmişti... 25 yaşındaki genci öldüren taksici adliyeye sevk edildi | Video 03.06.2023 | 12:33 Samsun'da olay anı cep telefonu ile görüntülenen bıçaklı-sopalı kavgada 25 yaşındaki genci öldüren taksici adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı ve sopalı kavgada taksi şoförü Ceyhun Demir'in bıçaklı saldırısına uğrayan Emin Kanbay(25) ve kardeşi Yusuf Kanbay yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Emin Kanbay yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yusuf Kanbay'ın ise hafif yaralandığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan taksi şoförü Ceyhun Demir de sopayla darp sonucu yaralandı ve Gazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sorgulanmak için Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emin Kanbay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sopalı ve bıçaklı kavga anları ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan taksi şoförü Ceyhun Demir bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kavgada kolundan yaralanan Ceyhun Demir sol kolu sarılı halde adliyeye çıkartıldı.