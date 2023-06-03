Kavga anları saniye saniye kaydedilmişti... 25 yaşındaki genci öldüren taksici adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da olay anı cep telefonu ile görüntülenen bıçaklı-sopalı kavgada 25 yaşındaki genci öldüren taksici adliyeye sevk edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan taksi şoförü Ceyhun Demir bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kavgada kolundan yaralanan Ceyhun Demir sol kolu sarılı halde adliyeye çıkartıldı.
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