Kavga cinayetle bitti, kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video
Adana’da sokakta tartıştığı bir kişiyi öldürüp kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Cinayetle ilgili bir şüphelinin daha arandığı öğrenildi.
Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Daha önceden kavga etmiştik ve husumetliydik. Olay günü karşılaşınca tartıştık. Elini beline götürünce, silah çıkaracağını düşünüp ateş ettim" dediği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.
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