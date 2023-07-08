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Kavga cinayetle bitti, kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video

Kavga cinayetle bitti, kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı | Video

08.07.2023 | 10:03

Adana’da sokakta tartıştığı bir kişiyi öldürüp kaçan şüpheli yakalanıp tutuklandı. Cinayetle ilgili bir şüphelinin daha arandığı öğrenildi.

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Olay, 4 gün önce merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce yaşadıkları kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan Barış Yalçınkaya (23) ile Mertcan D. (20) ve Şiyar A. (19), sokakta karşılaşınca yeniden tartıştı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mertcan D. ile Şiyar A., Yalçınkaya'ya tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Yalçınkaya'nın bacak ve sırtına isabet etti.Yalçınkaya kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yalçınkaya, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilip, yoğun bakıma alınan Yalçınkaya, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şiyar A.'yı, saklandığı eve yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen şüpheli ifadesinde, "Daha önceden kavga etmiştik ve husumetliydik. Olay günü karşılaşınca tartıştık. Elini beline götürünce, silah çıkaracağını düşünüp ateş ettim" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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