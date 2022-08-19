Kavga eden dedeler birbirlerine kemer ile vurdu | Video

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki yaşlı adamın kavgası görenleri şok etti.

Keçiören Ataprak Mahallesi'nde yaşanan olayda iki yaşlı adam bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Yaşlı adamlardan birisi pantolon kemeri ile diğerine vurdu. Yaşanan kavga sırasında yaşlı adamlardan birisi yere düştü. Bu sırada bir genç de yaşlı adama saldırdı. Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından görüntülendi.