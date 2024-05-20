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Kavga eden şahıs yola savrulunca araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Kavga eden şahıs yola savrulunca araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

20.05.2024 | 10:54

Samsun'da kavga eden şahıslardan biri yola savrulunca, hareket eden araçların altında ezilmekten sürücülerin yaptığı ani frenle kurtuldu.

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Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Kalabalık bir grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavgada şahıslardan biri aldığı darbeyle yola savruldu. O sırada sokak üzerinden geçen motosiklet ve otomobil ani fren yaparak şahsı ezmeden son anda durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
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