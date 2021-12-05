Video Yaşam Kavga edip hırslandı, sinirini park halindeki otomobilden çıkardı | Video
Kavga edip hırslandı, sinirini park halindeki otomobilden çıkardı | Video

Kavga edip hırslandı, sinirini park halindeki otomobilden çıkardı | Video

05.12.2021 | 12:59

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde farklı kişilerle kavga eden ve sinirini alamayan bir şahıs, ortada hiçbir sebep yokken park halindeki aracı tekmelemeye başladı. Olayla hiçbir ilgisi olmayan araç sahibi ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Karasu'nun Aşağı Aziziye Mahallesi 162. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle meydana gelen kavga sonrası, grup içerisinden bir kişi, yol kenarında park halinde bulunan otomobili sebepsiz yere tekmelemeye başladı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olay sonrası kimliği belirsiz kişi koşarak kayıplara karıştı. Görüntülerde, hırsını arabadan çıkaran şahsı, arkadaşının sakinleştirerek olay yerinden uzaklaştırması da gözlerden kaçmadı.

"ARABAMIN SUÇU NE?"
Araç sahibi Cemil Çakır, "Araba o gün kirliydi, fark edemedim. Sanayiye gittiğimde usta bana, 'Hayırdır abi, sinirini arabadan mı çıkardın' deyince kapıdaki ayak izini gördüm. Temizlettiğimde kapının içeri doğru göçmüş odluğunu fark ettim" dedi. Aracına neden zarar verildiğine anlam veremediğini söyleyen Çakır, "Aracımda oluşturduğu zararı geçtim. Bir özür dilemesini beklerdim. Durup dururken park halindeki araca neden zarar verilir? Güvenle aracımızı bırakamayacak mıyız?" diyerek sitemini dile getirdi.

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