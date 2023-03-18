Kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla yaralayıp arabaya zarar verdi | Video
Aksaray’da kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla hafif yaralayan şahıs, daha sonra kullandıkları otomobilin camlarını kırdı, zarar verdi. Hafif kesiyle yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli, polis aracına da saldırarak camları kırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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