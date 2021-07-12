Video Yaşam Kavga ettiği husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi. Dehşet anları kamerada | Video

Kavga ettiği husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi. Dehşet anları kamerada | Video

Kavga ettiği husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi. Dehşet anları kamerada | Video
12.07.2021 | 16:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan'da şoke eden olay! Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı | Video 03:24
Eyüpsultan'da şoke eden olay! Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı | Video 12.07.2021 | 16:52
Müge Anlı'daki Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika gelişmesi! Dr. Osman Büyükşen'den flaş sosyal medya Twitter paylaşımı... 00:29
Müge Anlı'daki Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika gelişmesi! Dr. Osman Büyükşen'den flaş sosyal medya Twitter paylaşımı... 12.07.2021 | 16:43
Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar kamerada | Video 01:41
Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar kamerada | Video 12.07.2021 | 16:37
Antalya'da yanan otomobilde can pazarı 01:16
Antalya'da yanan otomobilde can pazarı 12.07.2021 | 15:43
Kavga ettiği husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi. Dehşet anları kamerada | Video 01:56
Kavga ettiği husumetlisini kamyonetle ezip metrelerce sürükledi. Dehşet anları kamerada | Video 12.07.2021 | 16:09
FETÖ'cü Orhan İnandı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi | Video 00:08
FETÖ'cü Orhan İnandı, Adli Tıp Kurumu'na getirildi | Video 12.07.2021 | 16:09
Masalsı yolculuk Doğu Ekspresi yeniden başlıyor | Video 00:58
Masalsı yolculuk Doğu Ekspresi yeniden başlıyor | Video 12.07.2021 | 15:39
İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken böyle düştü | Video 00:27
İçinde bulunduğu otomobile çarpıp kaçan sürücüyü kovalarken böyle düştü | Video 12.07.2021 | 15:39
Açık denizde batan teknede can pazarı | Video 06:13
Açık denizde batan teknede can pazarı | Video 12.07.2021 | 14:58
Gasp dehşetinin yaşandığı SAS Holding önünde eylem | Video 05:21
Gasp dehşetinin yaşandığı SAS Holding önünde eylem | Video 12.07.2021 | 14:45
İstanbul'da Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın olayında flaş gelişme! 00:24
İstanbul'da Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın olayında flaş gelişme! 12.07.2021 | 14:28
Mersin'de köpeğe işkence! Elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi... 00:22
Mersin'de köpeğe işkence! Elektrikli bisikletinin arkasına bağlayıp sürükledi... 12.07.2021 | 13:57
Burdur'da otomobil kapısına tutunan bisikletlinin tehlikeli sohbeti kamerada 01:42
Burdur'da otomobil kapısına tutunan bisikletlinin tehlikeli sohbeti kamerada 12.07.2021 | 13:36
İstanbul Küçükçekmece'de yangın! 01:03
İstanbul Küçükçekmece'de yangın! 12.07.2021 | 13:36
Normalleşmeyle birlikte Nemrut Krater Gölü’ne ziyaretçi akını | Video 07:46
Normalleşmeyle birlikte Nemrut Krater Gölü’ne ziyaretçi akını | Video 12.07.2021 | 13:21
Osmaniye'de genç kadını taciz eden sapık olayında flaş gelişme! 02:38
Osmaniye'de genç kadını taciz eden sapık olayında flaş gelişme! 12.07.2021 | 13:21
Esenyurt'ta motosikletlinin otomobile çarptığı feci kaza kamerada | Video 00:21
Esenyurt'ta motosikletlinin otomobile çarptığı feci kaza kamerada | Video 12.07.2021 | 13:21
Otomobil ile çarpışan minibüs böyle devrildi | Video 00:27
Otomobil ile çarpışan minibüs böyle devrildi | Video 12.07.2021 | 13:03
Kaza sonrası şoka giren sürücü Ben mi kaza yaptım dedi | Video 01:01
Kaza sonrası şoka giren sürücü "Ben mi kaza yaptım" dedi | Video 12.07.2021 | 13:03
Antalya'da turistlik mekanda gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada! 00:32
Antalya'da turistlik mekanda gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada! 12.07.2021 | 12:13

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir şahıs, kavga ettiği husumetlisine kamyonetle çarpıp 200 metre sürükledi. Kamyonun altında onlarca metre sürüklenen vatandaş ağır yaranırken, o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D100 Karayolu yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kamyonetine binen G.Ş., kavga ettiği şahısların üzerine sürdü. G.Ş., idaresindeki kamyonet ile kavga ettiği Necmi G.'ye çarptı. Kamyonun altında sıkışan Necmi G. yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kamyonetin kaldırıma çıkması ile Necmi G. sürüklenmekten kurtulurken, G.Ş. ise kamyoneti ile hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören vatandaşlar Necmi G.'nin yardımına koşarak, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmi G., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Necmi G.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Şüpheli G.Ş. ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay anı ise cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen olayda, kamyonetin Necmi G.'ye çarptığı, daha sonra hızla ilerleyen kamyonetin altında sürüklediği görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA