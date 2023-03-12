Kavga ettiği kişiye tüfekle ateş edip kayıplara karıştı | Video
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan biri pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanın olmadığı olayda polis ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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