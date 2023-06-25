Video Yaşam Kavga ettiği kız arkadaşı ile arasına giren şahsı sokak ortasında vurarak öldürdü | Video
Kavga ettiği kız arkadaşı ile arasına giren şahsı sokak ortasında vurarak öldürdü | Video

Kavga ettiği kız arkadaşı ile arasına giren şahsı sokak ortasında vurarak öldürdü | Video

24.06.2023 | 23:52

İstanbul’da kız arkadaşına şiddet uygularken yardım etmek için arayan giren kişiye saldıran şahıs “Sizi mermi manyağı yapacağım" diyerek sokak ortasında vurarak öldürdü.

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