Video Yaşam Kavga ettikleri kişinin önünü motosikletle kesip tabancayla vurdular | Video

Kavga ettikleri kişinin önünü motosikletle kesip tabancayla vurdular | Video

Kavga ettikleri kişinin önünü motosikletle kesip tabancayla vurdular | Video
18.06.2021 | 08:31

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Adana'da iki kişi kavga ettikleri bir kişinin önünü motosikletle kesip silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Uçak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup K. (28) kimliği belirlenemeyen iki kişi ile sokak ortasında kavga etti. Daha sonra kimliği belirlenemeyen iki kişi olay yerinden ayrıldı. Kısa süre sonra iki şüpheli motosiklette kavga ettikleri yere gelerek Yakup K.'nın önünü kesti. Şüphelilerden biri Yakup K.'ya tabanca ile ateş açtı. Ardından şüpheliler motosikletle hızla kaçtı.

Karnından yaralanan Yakup K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yakup K.'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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