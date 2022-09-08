Video Yaşam Kavga kanlı bitti! O anlar kamerada | Video
Kavga kanlı bitti! O anlar kamerada | Video

Kavga kanlı bitti! O anlar kamerada | Video

08.09.2022 | 08:51

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi bacağından vurulurken o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. (23) ile H.T. (28) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada olaya müdahil olan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, H.T.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol bacağından vurulan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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