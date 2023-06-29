Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile gezen şahıs kamerada | Video 29.06.2023 | 09:32 Küçükçekmece’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki akşam Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta 'samuray kılıcı' ile görüntülendi.Bunun üzerine polis şahsın ifadesini aldıktan serbest bıraktı.