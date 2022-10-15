Kavgada vuruldu, yaralı halde eve gitti; o anlar kamerada | Video

Antalya'da, iki grup arasında para meselesinden çıkan kavgada Ramazan Baran, kalçası ve sol bacağından tabancayla vuruldu. Baran'ın yanındaki arkadaşıyla topallayarak eve gidişi, kameraya yansıdı. Mahallede şüpheli görülüp, gözaltına alınan H.Ş.'nin (32) tenis raketi çantasında ise pompalı tüfek ve bıçak bulundu ancak olayla ilgili olmadığı belirlendi. Kavgadaki şüpheli F.İ. (34), polis tarafından yakalandı.