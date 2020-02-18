Kavgalı olduğu ağabeyinin dükkan ve aracını molotofladı...O anlar kamerada
Uşak’ta bir şahıs daha önce de bıçaklı saldırıda bulunduğu iddia edilen ağabeyinin aracına ve dükkanına arkadaşıyla birlikte 4 adet molotof kokteyli attı. Ölen ya da yaralanan olmadığı molotof atma anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean yansırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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