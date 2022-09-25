Video Yaşam Kavgaya motosikletiyle daldı, sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı | Video
Kavgaya motosikletiyle daldı, sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı | Video

Kavgaya motosikletiyle daldı, sopayla vurduğu adamı kanlar içinde bıraktı | Video

25.09.2022 | 08:44

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Edirne’de boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı işyerine giden Zafer S., çalışanlar tarafından dövülürken, olayı duyan işyeri sahibi ise motosikletiyle kavgaya daldı. O anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'nin Araplar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir işyeri sahibi Tamer D. ile beraberliği olan Sibel S. boşanma aşamasındaki eşi Zafer S'nin çalıştığı yere giderek zorla ticari taksiye bindirmek istedi. Sibel S. taksiye binmek istemeyince Zafer S., olaya müdahale eden işyeri çalışanları ve çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü. Kavgaya dahil olan işyeri sahibi Tamer D. ise motoruyla kavgaya hızla daldı. Zafer S. başından ve çeşitli yerlerinden aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kaldı. O anları ise bir vatandaş telefon kamerasıyla saniye saniye kayda aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Zafer S'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi yapılan yaralı daha sonra taburcu edildi.

Polis ekipleri Tamer D. ve kavgaya karışanları gözaltına aldı. Edirne adliyesine sevkedilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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